Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы», — сказал он.

Вместе с этим он выразил мнение, что все ветви власти на Украине должны сотрудничать между собой.

«В принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы каждая ветвь власти ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и всё. Далее всё будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведённых между президентом Украины, мной, парламентом», — добавил он.

Ранее Гройсман заявил, что собирается работать с любым президентом, избранным народом по итогам второго тура выборов.