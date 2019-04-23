Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
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Об этом сообщает «Укринформ».
«Если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы», — сказал он.
Вместе с этим он выразил мнение, что все ветви власти на Украине должны сотрудничать между собой.
«В принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы каждая ветвь власти ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и всё. Далее всё будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведённых между президентом Украины, мной, парламентом», — добавил он.
Ранее Гройсман заявил, что собирается работать с любым президентом, избранным народом по итогам второго тура выборов.