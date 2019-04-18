Гройсман заявил о намерении работать с любым избранным президентом
- Reuters
Об этом сообщает УНИАН.
«Я думаю, что 21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым. И это будет соответствовать желанию украинских граждан. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
2 апреля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности помогать любому президенту, которого выберет украинский народ.