Гройсман заявил о намерении работать с любым избранным президентом

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что собирается работать с любым президентом, избранным народом по итогам второго тура выборов.
Гройсман заявил о намерении работать с любым избранным президентом
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН

«Я думаю, что 21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым. И это будет соответствовать желанию украинских граждан. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

2 апреля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности помогать любому президенту, которого выберет украинский народ.

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