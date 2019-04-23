Савченко впервые после освобождения из-под стражи пришла в Раду

Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобождённая из-под стражи 16 апреля, прибыла в Верховную раду. Об этом сообщила её сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook.

«Надежда вернулась», — говорится в сообщении.

К нему прикреплена фотография, на которой Савченко стоит на площади Конституции у здания парламента.

В соцсетях также распространили видео, из которых следует, что политик уже в здании Рады, где пройдёт пленарное заседание.

Ранее сообщалось, что Савченко со своей партией планирует участвовать в парламентских выборах.

Также стало известно о внесении ею в парламент законопроекта, который предусматривает изменение избирательного законодательства.