Савченко впервые после освобождения из-под стражи пришла в Раду

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Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобождённая из-под стражи 16 апреля, прибыла в Верховную раду. Об этом сообщила её сестра Вера Савченко на своей странице в Facebook.
Савченко впервые после освобождения из-под стражи пришла в Раду
  • Reuters

«Надежда вернулась», — говорится в сообщении.

К нему прикреплена фотография, на которой Савченко стоит на площади Конституции у здания парламента.

В соцсетях также распространили видео, из которых следует, что политик уже в здании Рады, где пройдёт пленарное заседание.

Ранее сообщалось, что Савченко со своей партией планирует участвовать в парламентских выборах.

Также стало известно о внесении ею в парламент законопроекта, который предусматривает изменение избирательного законодательства.

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