Савченко впервые после освобождения из-под стражи пришла в Раду
- Reuters
«Надежда вернулась», — говорится в сообщении.
К нему прикреплена фотография, на которой Савченко стоит на площади Конституции у здания парламента.
В соцсетях также распространили видео, из которых следует, что политик уже в здании Рады, где пройдёт пленарное заседание.
Ранее сообщалось, что Савченко со своей партией планирует участвовать в парламентских выборах.
Также стало известно о внесении ею в парламент законопроекта, который предусматривает изменение избирательного законодательства.