В Совфеде прокомментировали учения ВСУ по захвату судов

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT сообщение о том, что военнослужащие Морского центра специального назначения Вооружённых сил Украины проводят учения по захвату судов в составе абордажных групп.
В Совфеде прокомментировали учения ВСУ по захвату судов
  • РИА Новости

«Я думаю, понятно, для чего они учатся захватывать. Речь, скорее всего, идёт об акватории Азовского моря, Керченском проливе. Но это некая инерционная затяжка по времени. Видимо, учения планировались давно, ещё в угоду господину Порошенко. Сейчас же Владимиру Зеленскому нужно определиться, двигаться ли и дальше в сторону конфронтации с Россией или всё-таки как-то поменять внешнюю политику своей страны в отношении соседа», — заявил сенатор.

Джабаров также отметил, что в силу внутриполитической ситуации на Украине не стоит придавать особого значения проходящим манёврам.

Ранее военнослужащие Морского центра специального назначения Вооружённых сил Украины сообщили о проведении учений по захвату судов в составе абордажных групп.

Отмечается, что данный этап является третьей частью тренировок действий на воде, которые проводятся центром.

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