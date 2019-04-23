Эксперт оценил учения Вооружённых сил Украины по захвату судов

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT сообщение о том, что военнослужащие Морского центра специального назначения Вооружённых сил Украины проводят учения по захвату судов в составе абордажных групп.
Эксперт оценил учения Вооружённых сил Украины по захвату судов
  • Reuters
  • © Yevgeny Volokin

«Надеюсь, никакие суда они захватывать не собираются. Что же касается самого формата, очевидно, что Пётр Порошенко таким образом прощается с должностью. Он давно обещал соорудить что-то подобное в Керченском проливе. До выборов ему не дали, возможно, он хочет попробовать после», — считает эксперт.

Брутер также отметил, что подобная риторика Порошенко привычна для «украинской передачи политического наследства». 

«Тем самым он хочет сделать так, чтобы новому президенту было очень трудно начинать работу. Очевидно, это такая украинская политическая практика. Вместо того чтобы спокойно уйти и больше никому не досаждать, он пытается под конец своего правления несколько обострить ситуацию», — сказал он.

Ранее военнослужащие Морского центра специального назначения Вооружённых сил Украины сообщили о проведении учений по захвату судов в составе абордажных групп.

Отмечается, что данный этап является третьей частью тренировок действий на воде, которые проводятся центром.

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