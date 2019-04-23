В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
«Правда относительно Иловайска, Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году…будет обнародована... И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности», — заявил он.
Представитель Зеленского подчеркнул, что новая власть не намерена скрывать факты от общественности.
По словам Апаршина, программа Зеленского в сфере национальной безопасности и обороны предусматривает соответствующее расследование.
Ранее Зеленский объявил, что скоро представит план действий для прекращения вооружённого конфликта в Донбассе.