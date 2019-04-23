В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе. Об этом сообщил порталу «Обозреватель» член его команды Иван Апаршин.

«Правда относительно Иловайска, Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году…будет обнародована... И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности», — заявил он.

Представитель Зеленского подчеркнул, что новая власть не намерена скрывать факты от общественности.

По словам Апаршина, программа Зеленского в сфере национальной безопасности и обороны предусматривает соответствующее расследование.

Ранее Зеленский объявил, что скоро представит план действий для прекращения вооружённого конфликта в Донбассе.

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