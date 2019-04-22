В России допустили изменения в Донбассе после инаугурации Зеленского

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После инаугурации лидирующего на президентских выборах Владимира Зеленского переговоры по Донбассу могут измениться в позитивную сторону, считает первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
В России допустили изменения в Донбассе после инаугурации Зеленского
  • Reuters

«Положительную динамику по Донбассу можно ждать после инаугурации, а пока говорить сложно — сигналов от Зеленского много, они противоречивые, интуитивно он воспринимается несколько по-другому, не постеснялся по-русски говорить и во время своих дебатов, и в роликах предвыборных, что сильно разнит его с Порошенко», — сказал он РИА Новости.

По словам Полянского, после выборов на Украине всё будет меняться «с калейдоскопической быстротой».

Ранее Зеленский заявлял, что вскоре представит план действий для прекращения огня в Донбассе. Своей приоритетной задачей он называл возвращение арестованных в России украинцев.

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