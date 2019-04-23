Депутат Рады назвала победу Зеленского «электоральным майданом»

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Депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталия Королевская назвала победу шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине «электоральным майданом».

По её словам, украинцы проголосовали против «пятилетнего кошмара, в котором жила страна».

Кроме того, Королевская подчеркнула, что результат выборов свидетельствует о коллективном протесте жителей Украины против проводимой в стране политики.

«Результат президентских выборов... это и результат Гройсмана, Розенко, Ревы, Супрун, Вятровича, фиктивной коалиции и всех представителей этой непрофессиональной власти», — приводит слова Королевской сайт партии.

В партии подчеркнули, что избиратели ожидают от нового президента шаги навстречу миру, отмену провальных реформ, социальные преобразования, а также исправления ошибок предыдущей власти.

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук дал совет Зеленскому по Крыму.

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