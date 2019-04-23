Депутат Рады назвала победу Зеленского «электоральным майданом»
По её словам, украинцы проголосовали против «пятилетнего кошмара, в котором жила страна».
Кроме того, Королевская подчеркнула, что результат выборов свидетельствует о коллективном протесте жителей Украины против проводимой в стране политики.
«Результат президентских выборов... это и результат Гройсмана, Розенко, Ревы, Супрун, Вятровича, фиктивной коалиции и всех представителей этой непрофессиональной власти», — приводит слова Королевской сайт партии.
В партии подчеркнули, что избиратели ожидают от нового президента шаги навстречу миру, отмену провальных реформ, социальные преобразования, а также исправления ошибок предыдущей власти.
Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук дал совет Зеленскому по Крыму.