Эксперт оценил приостановку судом процедуры переименования УПЦ

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT решение суда в Киеве приостановить процедуру переименования канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Теперь вопрос переименования действительно может быть снят с повестки дня. Для Владимира Зеленского это наследие Петра Порошенко. Естественно, новый глава государства не будет настаивать на переименовании», — считает эксперт.

По его словам, дело идёт к тому, что на Украине будет одна церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата.

«Порошенко сделал всё, чтобы дискредитировать саму идею томоса и автокефалии», — добавил Силантьев.

Ранее суд в Киеве приостановил процедуру переименования канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон о переименовании религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России.