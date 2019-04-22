Суд в Киеве приостановил процедуру переименования УПЦ

Суд в Киеве приостановил процедуру переименования канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В этом сообщили в пресс-службе окружного административного суда Киева.

«Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца», — заявили в ведомстве.

Ранее Конституционный суд Украины открыл производство по переименованию УПЦ.

Глава фракции Оппозиционного блока в украинском парламенте Вадим Новинский заявил, что окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Рады Андрея Парубия в ходе принятия закона о переименовании УПЦ.

В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон о переименовании религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России.