Суд в Киеве приостановил процедуру переименования УПЦ

Короткая ссылка
Суд в Киеве приостановил процедуру переименования канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В этом сообщили в пресс-службе окружного административного суда Киева.
Суд в Киеве приостановил процедуру переименования УПЦ
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

«Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца», — заявили в ведомстве.

Ранее Конституционный суд Украины открыл производство по переименованию УПЦ.

Глава фракции Оппозиционного блока в украинском парламенте Вадим Новинский заявил, что окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Рады Андрея Парубия в ходе принятия закона о переименовании УПЦ.

В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон о переименовании религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить