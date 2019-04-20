Конституционный суд Украины открыл производство по переименованию УПЦ
- РИА Новости
Об этом информирует УНИАН со ссылкой на сообщение суда.
«Определением коллегии судей открыто конституционное производство по делу, осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты суда», — заявили в КС.
Ранее глава фракции Оппозиционного блока в украинском парламенте Вадим Новинский заявил, что окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Рады Андрея Парубия в ходе принятия закона о переименовании УПЦ.
В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон о переименовании религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России.