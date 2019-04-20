Конституционный суд Украины открыл производство по переименованию УПЦ

Конституционный суд (КС) Украины по представлению 49 депутатов Верховной рады открыл судебное производство относительно закона о переименовании канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом информирует УНИАН со ссылкой на сообщение суда.

«Определением коллегии судей открыто конституционное производство по делу, осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой палаты суда», — заявили в КС.

Ранее глава фракции Оппозиционного блока в украинском парламенте Вадим Новинский заявил, что окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Рады Андрея Парубия в ходе принятия закона о переименовании УПЦ.

В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон о переименовании религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России.