В Совфеде прокомментировали лидерство Зеленского по итогам выборов

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT результаты ЦИК Украины, согласно которым Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
В Совфеде прокомментировали лидерство Зеленского по итогам выборов
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«Время покажет, что даст Украине президент Зеленский. Очевидно, что Украина — наш ближайший сосед, и мы искренне заинтересованы в том, чтобы там были мир и процветание, реальное соблюдение демократических ценностей, уважение прав и свобод граждан, прекращение деконструктивной антироссийской истерии и, как следствие, нагнетания внешнеполитической повестки в Европе. Мы хотим, чтобы там прекратились гонения на русский язык и языки национальных меньшинств», — сказала сенатор.

Ковитиди также отметила, что только время покажет, насколько не на словах, а на деле команде Владимира Зеленского удастся решить все возникшие вопросы.

Ранее в ЦИК сообщили, что Зеленский лидирует на выборах с 73,18% голосов по итогам обработки 90,25% протоколов.

Явка избирателей на 20:00 21 апреля составила 62,07%.

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