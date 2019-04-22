В Совфеде прокомментировали лидерство Зеленского по итогам выборов

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT результаты ЦИК Украины, согласно которым Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.

«Время покажет, что даст Украине президент Зеленский. Очевидно, что Украина — наш ближайший сосед, и мы искренне заинтересованы в том, чтобы там были мир и процветание, реальное соблюдение демократических ценностей, уважение прав и свобод граждан, прекращение деконструктивной антироссийской истерии и, как следствие, нагнетания внешнеполитической повестки в Европе. Мы хотим, чтобы там прекратились гонения на русский язык и языки национальных меньшинств», — сказала сенатор.

Ковитиди также отметила, что только время покажет, насколько не на словах, а на деле команде Владимира Зеленского удастся решить все возникшие вопросы.

Ранее в ЦИК сообщили, что Зеленский лидирует на выборах с 73,18% голосов по итогам обработки 90,25% протоколов.

Явка избирателей на 20:00 21 апреля составила 62,07%.