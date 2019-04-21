Эсминец США прибыл в порт Батуми
- Reuters
«Наши союзники в Чёрном море продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности в Европе», — приводятся слова капитана корабля Дейва Коулза.
Как отмечается, такой визит эсминца призван подчеркнуть сохраняющееся сотрудничество между США и Грузией.
В рамках визита состоится футбольный матч с сотрудниками грузинской береговой охраны, также члены экипажа сыграют в баскетбол со студентами Морской академии Батуми.
15 апреля силы Черноморского флота организовали непрерывное слежение за эсминцем ВМС США Ross, который вошёл в акваторию Чёрного моря.