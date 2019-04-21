Эсминец США прибыл в порт Батуми

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Эсминец ВМС США Ross в воскресенье, 21 апреля, прибыл в порт грузинского Батуми. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой посольства США в Грузии.
Эсминец США прибыл в порт Батуми
  • Reuters

«Наши союзники в Чёрном море продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности в Европе», — приводятся слова капитана корабля Дейва Коулза.

Как отмечается, такой визит эсминца призван подчеркнуть сохраняющееся сотрудничество между США и Грузией.

В рамках визита состоится футбольный матч с сотрудниками грузинской береговой охраны, также члены экипажа сыграют в баскетбол со студентами Морской академии Батуми.

15 апреля силы Черноморского флота организовали непрерывное слежение за эсминцем ВМС США Ross, который вошёл в акваторию Чёрного моря.

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