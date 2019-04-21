В США стартовало голосование на выборах президента Украины

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Голосование во втором туре выборов президента Украины началось в Соединённых Штатах. Об этом заявили в пресс-службе посольства Украины в США.
В США стартовало голосование на выборах президента Украины
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«В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок в Вашингтоне», — говорится в сообщении в Twitter.

На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента. По данным ЦИК, явка на 15:00 составила 47,87%

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