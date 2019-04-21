В США стартовало голосование на выборах президента Украины
- @ukr.embassy.usa
«В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок в Вашингтоне», — говорится в сообщении в Twitter.
У #США розпочалось голосування у 2-му турі виборів Президента України 🇺🇦🇺🇸— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 21 апреля 2019 г.
Відкрилась закордонна виборча дільниця у м.Вашингтон 900089. pic.twitter.com/ZsPg8bKyfm
На Украине 21 апреля проходит второй тур выборов президента. По данным ЦИК, явка на 15:00 составила 47,87%.