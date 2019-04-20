Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.

«Искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Накануне Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета страны не может быть никаких компромиссов.

По его словам, опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет «высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность».

Также Лукашенко заявил о готовности отразить агрессию с любой стороны.