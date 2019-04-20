Лукашенко заявил о готовности отразить агрессию с любой стороны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время субботника на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» заявил, что уроки истории учат белорусов всегда держать порох сухим и быть готовыми к отражению агрессии.
Лукашенко заявил о готовности отразить агрессию с любой стороны
  • РИА Новости

«Это урок, та неизвестная история нашей страны, которую мы должны знать. И этот урок подталкивает нас к тому, чтобы порох держать сухим и чтобы мы всегда были готовы с любой стороны отразить агрессию против нас», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Президент принял участие в посадке деревьев на территории комплекса, где находился Минский укрепрайон в годы Великой Отечественной войны.

«Если бы мы серьёзно отнеслись к этому укрепрайону, мероприятиям, для чего он был предназначен, то немцам было бы не так просто его преодолеть», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил о генетическом неприятии военной агрессии белорусами.

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