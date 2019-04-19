Лукашенко: в вопросах суверенитета Белоруссии нет места компромиссам
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«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
По его словам, опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет «высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность».
Ранее Лукашенко призвал внимательнее подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом.