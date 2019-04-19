Лукашенко: в вопросах суверенитета Белоруссии нет места компромиссам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета страны не может быть никаких компромиссов. Данное заявление было сделано в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию.

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет «высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность».

Ранее Лукашенко призвал внимательнее подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом.