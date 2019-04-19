Лукашенко: в вопросах суверенитета Белоруссии нет места компромиссам

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета страны не может быть никаких компромиссов. Данное заявление было сделано в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию.
Лукашенко: в вопросах суверенитета Белоруссии нет места компромиссам
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет «высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность».

Ранее Лукашенко призвал внимательнее подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить