В результате ДТП с автобусом в Казахстане погибли граждане Узбекистана

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В результате аварии с участием пассажирского автобуса на юге Казахстана погибли 11 граждан Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В результате ДТП с автобусом в Казахстане погибли граждане Узбекистана
  • © Министерство внутренних дел Республики Казахстан

«На Кордайской трассе крупное ДТП, 11 человек — граждане Узбекистана — погибли, много раненых», — говорится в сообщении.

Глава Казахстана выразил соболезнования семьям погибших и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Как уточнили ТАСС в департаменте по ЧС Жамбылской области Казахстана, среди пострадавших есть граждане Таджикистана и Казахстана.

Ранее сообщалось, что при опрокидывании пассажирского автобуса на 181-м км дороги Алма-Аты — Ташкент пострадали 29 человек, 11 человек погибли.

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