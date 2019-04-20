В результате ДТП с автобусом в Казахстане погибли граждане Узбекистана
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«На Кордайской трассе крупное ДТП, 11 человек — граждане Узбекистана — погибли, много раненых», — говорится в сообщении.
Глава Казахстана выразил соболезнования семьям погибших и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Как уточнили ТАСС в департаменте по ЧС Жамбылской области Казахстана, среди пострадавших есть граждане Таджикистана и Казахстана.
Ранее сообщалось, что при опрокидывании пассажирского автобуса на 181-м км дороги Алма-Аты — Ташкент пострадали 29 человек, 11 человек погибли.