В Нур-Султане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами
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Уточняется, что все пострадавшие находятся в стационаре городской многопрофильной больницы №2.
«Состояние восьми из них оценивается как средней степени тяжести (они находятся в травматологическом отделении), два пациента — в отделении торакальной хирургии, ещё трое в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
По словам врачей, некоторым пострадавшим потребуется длительное лечение, а часть пациентов могут быть выписаны через 7—10 дней.
Отмечается, что врачи провели пять операций по «жизнеугрожающим показаниям», в том числе одной пострадавшей была сделана ампутация.
Всего при ДТП с автобусами в столице Казахстана пострадали 36 человек. При этом погиб водитель одного из автобусов и одна пассажирка. ДТП произошло 26 марта.
5 марта URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.