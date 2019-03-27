В Нур-Султане рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

В больницах Нур-Султана остаются 13 пострадавших при столкновении автобусов, состояние трёх человек оценивается как тяжёлое. Об этом сообщили в мэрии столицы Казахстана.

Уточняется, что все пострадавшие находятся в стационаре городской многопрофильной больницы №2.

«Состояние восьми из них оценивается как средней степени тяжести (они находятся в травматологическом отделении), два пациента — в отделении торакальной хирургии, ещё трое в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

По словам врачей, некоторым пострадавшим потребуется длительное лечение, а часть пациентов могут быть выписаны через 7—10 дней.

Отмечается, что врачи провели пять операций по «жизнеугрожающим показаниям», в том числе одной пострадавшей была сделана ампутация.

Всего при ДТП с автобусами в столице Казахстана пострадали 36 человек. При этом погиб водитель одного из автобусов и одна пассажирка. ДТП произошло 26 марта.

5 марта URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.