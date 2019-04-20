Эксперт оценил заявление Волкера о присутствии США на Украине

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США намерены ещё долго поддерживать мирную и демократическую Украину.

«Присутствие США на Украине выражается в контроле над политическим классом, политической системой в целом, над всей внешней политикой Украины и значительной частью внутренней. В данной ситуации заявление Волкера можно трактовать как то, что никакой исход выборов не избавит Украину от пристального внимания США и их присутствия. Они будут работать с любым президентом, и любому президенту придётся работать с ними», — полагает эксперт.

По словам Безпалько, США, не входя в формат минской группы и в нормандский формат, оказывали большое влияние на украинских политиков.

«Иногда мы видим заявления американских политиков, общественных деятелей о том, как необходимо строить политику на Украине. Я убеждён, что в целом то, что происходит на Украине, —это всё в значительной степени влияние США», — заключил он.

Ранее США заявили о намерении продолжать поддержку «демократической Украины».