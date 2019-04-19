В Минске заявили о «попытке» посла России разрушить отношения стран
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По его словам, «в течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить» тесные и дружественные отношения братских народов России и Белоруссии.
«Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удаётся господину Бабичу буквально за несколько месяцев», — отметил он.
Ранее Бабич прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС.
По словам дипломата, российская сторона никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, а белорусского лидера ввели в заблуждение.