Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Короткая ссылка
Россия никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение. Об этом заявил посол России в Минске Михаил Бабич, комментируя слова главы государства о конечной стоимости электростанции.
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
  • Reuters

«К сожалению, вынужден констатировать, что президента в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, ни какие-либо другие государственные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, цена не называлась, поскольку в настоящее время её никто не знает, а также в связи с тем, что «рассчитать её можно будет после завершения строительства обоих блоков».

«А это, как известно, произойдёт не ранее конца года», — добавил Бабич.

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд. 

Осенью 2018 года российский лидер Владимир Путин, выступая на V Форуме регионов России и Белоруссии, пошутил, что Москва строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб.

«Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — сказал тогда президент. 

При этом он подчеркнул, что проект улучшит ситуацию с электроснабжением и экономикой страны. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить