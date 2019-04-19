Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Россия никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение. Об этом заявил посол России в Минске Михаил Бабич, комментируя слова главы государства о конечной стоимости электростанции.

«К сожалению, вынужден констатировать, что президента в очередной раз ввели в заблуждение. Дело в том, что ни я, ни какие-либо другие государственные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, цена не называлась, поскольку в настоящее время её никто не знает, а также в связи с тем, что «рассчитать её можно будет после завершения строительства обоих блоков».

«А это, как известно, произойдёт не ранее конца года», — добавил Бабич.

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.

Осенью 2018 года российский лидер Владимир Путин, выступая на V Форуме регионов России и Белоруссии, пошутил, что Москва строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб.

«Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — сказал тогда президент.

При этом он подчеркнул, что проект улучшит ситуацию с электроснабжением и экономикой страны.