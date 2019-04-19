В Госдуме прокомментировали выступление Порошенко на Майдане
- Reuters
«Это активность его как кандидата перед выборами. Завтра «день тишины», сегодня финальная точка. Порошенко использует последние часы, это нормальная практика. Но главное событие будет сегодня вечером на стадионе», — сказал депутат.
Катенев также отметил, что отсутствие громких заявлений и действий со стороны второго кандидата не говорит о том, что у него нет «козырей в рукаве».
«У каждого политика своя стратегия и свои идеи. Зеленский сейчас может готовиться к дебатам, возможно, у него тоже что-то припасено. Увидим, осталось не так много времени», — заключил он.
Ранее Порошенко прибыл на майдан Незалежности в Киеве для участия в акции «Защити Украину».
По словам президента, на предстоящих выборах главы государства украинцам предстоит сделать выбор отнюдь не между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Видеоагентство RT Ruptly в прямом эфире покажет дебаты кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в 19:00 мск.
Трансляция будет вестись на сайте RT на русском.