В Госдуме прокомментировали выступление Порошенко на Майдане

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал в разговоре с RT участие украинского лидера Петра Порошенко в акции «Защити Украину» на майдане Незалежности в Киеве.
В Госдуме прокомментировали выступление Порошенко на Майдане
  • Reuters

«Это активность его как кандидата перед выборами. Завтра «день тишины», сегодня финальная точка. Порошенко использует последние часы, это нормальная практика. Но главное событие будет сегодня вечером на стадионе», — сказал депутат.

Катенев также отметил, что отсутствие громких заявлений и действий со стороны второго кандидата не говорит о том, что у него нет «козырей в рукаве».

«У каждого политика своя стратегия и свои идеи. Зеленский сейчас может готовиться к дебатам, возможно, у него тоже что-то припасено. Увидим, осталось не так много времени», — заключил он.

Ранее Порошенко прибыл на майдан Незалежности в Киеве для участия в акции «Защити Украину».

По словам президента, на предстоящих выборах главы государства украинцам предстоит сделать выбор отнюдь не между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Видеоагентство RT Ruptly в прямом эфире покажет дебаты кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в 19:00 мск.

Трансляция будет вестись на сайте RT на русском.

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