В Совфеде оценили заявление ЕП об отсутствии влияния России на украинские выборы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление главы миссии наблюдателей Европарламента за президентскими выборами на Украине Ребекки Хармс о том, что она и её коллеги не установили значимого «эффекта влияния» России на избирательный процесс.

«Хорошо, что было сделано данное заявление. Оно означает, что представители Европарламента объективно оценили ситуацию с якобы влиянием России на выборы на Украине. Мы-то знаем, что никакого вмешательства нет. Россия неоднократно заявляла, что выборы — суверенное право государства, как и работа легитимно избранных руководителей», — отметил сенатор.

По словам Цекова, для России данная позиция миссии наблюдателей Европарламента «является большим плюсом».

Ранее в миссии наблюдателей Европарламента за президентскими выборами на Украине сообщили, что не установили значимого «эффекта влияния» России на избирательный процесс.

Результаты первого тура выборов в миссии объяснили «огромным неудовлетворением и разочарованием по поводу результатов последних пяти лет, что может привести к голосованию против прежней элиты».