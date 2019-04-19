В Совфеде оценили заявление ЕП об отсутствии влияния России на украинские выборы

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление главы миссии наблюдателей Европарламента за президентскими выборами на Украине Ребекки Хармс о том, что она и её коллеги не установили значимого «эффекта влияния» России на избирательный процесс.
В Совфеде оценили заявление ЕП об отсутствии влияния России на украинские выборы
  • Reuters

«Хорошо, что было сделано данное заявление. Оно означает, что представители Европарламента объективно оценили ситуацию с якобы влиянием России на выборы на Украине. Мы-то знаем, что никакого вмешательства нет. Россия неоднократно заявляла, что выборы — суверенное право государства, как и работа легитимно избранных руководителей», — отметил сенатор.

По словам Цекова, для России данная позиция миссии наблюдателей Европарламента «является большим плюсом».

Ранее в миссии наблюдателей Европарламента за президентскими выборами на Украине сообщили, что не установили значимого «эффекта влияния» России на избирательный процесс.

Результаты первого тура выборов в миссии объяснили «огромным неудовлетворением и разочарованием по поводу результатов последних пяти лет, что может привести к голосованию против прежней элиты».

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