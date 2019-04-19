В ЕП не обнаружили влияния России на президентские выборы на Украине

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Глава миссии наблюдателей Европарламента за выборами на Украине Ребекка Хармс заявила, что миссия не установила фактов, которые бы доказывали влияние России на выборы в стране. Об этом сообщает Politico.
В ЕП не обнаружили влияния России на президентские выборы на Украине
  • Reuters

«Россия использует СМИ в качестве разрушительной пропаганды против Киева. Но мы с наблюдателями не пришли к заключению, что это оказало значительное влияние на выборы», — приводит газета слова Хармс.

При этом она подчеркнула, что голосование в первом туре стало «свободным волеизъявлением народа», исход которого был непредсказуемым с самого начала.

По её словам, успех в первом туре шоумена Владимира Зеленского обусловлен разочарованием украинцев прошлой политикой властей и надеждой на лучшее будущее.

«На мой взгляд, в обществе наблюдается огромное разочарование и неудовлетворение результатами последних пяти лет, что может привести к голосованию против прежней элиты», — подчеркнула глава миссии европейских наблюдателей.

Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о фактах «российского влияния» на голосование в первом туре выборов главы государства.

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