В ЕП не обнаружили влияния России на президентские выборы на Украине

Глава миссии наблюдателей Европарламента за выборами на Украине Ребекка Хармс заявила, что миссия не установила фактов, которые бы доказывали влияние России на выборы в стране. Об этом сообщает Politico.

«Россия использует СМИ в качестве разрушительной пропаганды против Киева. Но мы с наблюдателями не пришли к заключению, что это оказало значительное влияние на выборы», — приводит газета слова Хармс.

При этом она подчеркнула, что голосование в первом туре стало «свободным волеизъявлением народа», исход которого был непредсказуемым с самого начала.

По её словам, успех в первом туре шоумена Владимира Зеленского обусловлен разочарованием украинцев прошлой политикой властей и надеждой на лучшее будущее.

«На мой взгляд, в обществе наблюдается огромное разочарование и неудовлетворение результатами последних пяти лет, что может привести к голосованию против прежней элиты», — подчеркнула глава миссии европейских наблюдателей.

Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о фактах «российского влияния» на голосование в первом туре выборов главы государства.