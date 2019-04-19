В ЕП не обнаружили влияния России на президентские выборы на Украине
- Reuters
«Россия использует СМИ в качестве разрушительной пропаганды против Киева. Но мы с наблюдателями не пришли к заключению, что это оказало значительное влияние на выборы», — приводит газета слова Хармс.
При этом она подчеркнула, что голосование в первом туре стало «свободным волеизъявлением народа», исход которого был непредсказуемым с самого начала.
По её словам, успех в первом туре шоумена Владимира Зеленского обусловлен разочарованием украинцев прошлой политикой властей и надеждой на лучшее будущее.
«На мой взгляд, в обществе наблюдается огромное разочарование и неудовлетворение результатами последних пяти лет, что может привести к голосованию против прежней элиты», — подчеркнула глава миссии европейских наблюдателей.
Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о фактах «российского влияния» на голосование в первом туре выборов главы государства.