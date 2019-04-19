Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя

В Министерстве здравоохранения Украины в преддверии предвыборных дебатов кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского рассказали, как побороть страх публичных выступлений.

«Мы собрали несколько советов, чтобы вы были готовы к публичным выступлениям», — написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

В первую очередь участникам дебатов рекомендуется держать осанку, не поддаваться страху перед аудиторией, принять удобную позу и держать зрительный контакт с публикой.

Кроме того, Минздрав Украины напоминает о необходимости употребления воды в перерывах между выступлениями.

В ведомстве призвали кандидатов в президенты не паниковать при возникновении долгих пауз в речи, но при этом порекомендовали им заранее отрепетировать свои выступления.

Представитель министерства также предостерегла участников дебатов от употребления спиртных напитков, напомнив, что безопасной дозы алкоголя не существует.

«Опьянение может ещё больше спутать язык и мысли, а как только содержание алкоголя упадёт, тревожность усилится», — подчеркнули в украинском Минздраве.

Ранее в Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) сообщили, что предвыборные дебаты будут транслироваться на более чем 20 зарубежных каналах.