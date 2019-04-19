Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя

Короткая ссылка
В Министерстве здравоохранения Украины в преддверии предвыборных дебатов кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского рассказали, как побороть страх публичных выступлений.
Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя
  • © pixabay.com

«Мы собрали несколько советов, чтобы вы были готовы к публичным выступлениям», — написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

В первую очередь участникам дебатов рекомендуется держать осанку, не поддаваться страху перед аудиторией, принять удобную позу и держать зрительный контакт с публикой.

Кроме того, Минздрав Украины напоминает о необходимости употребления воды в перерывах между выступлениями.

В ведомстве призвали кандидатов в президенты не паниковать при возникновении долгих пауз в речи, но при этом порекомендовали им заранее отрепетировать свои выступления.

Представитель министерства также предостерегла участников дебатов от употребления спиртных напитков, напомнив, что безопасной дозы алкоголя не существует.

«Опьянение может ещё больше спутать язык и мысли, а как только содержание алкоголя упадёт, тревожность усилится», — подчеркнули в украинском Минздраве.

Ранее в Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) сообщили, что предвыборные дебаты будут транслироваться на более чем 20 зарубежных каналах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить