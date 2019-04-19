В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины

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Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».

По словам Геращенко, Порошенко является «самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины».

«Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины», — заявил Геращенко.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала очередной опрос, согласно которому, 52% всех респондентов заявили о намерении проголосовать за Владимира Зеленского, 19% — за Петра Порошенко, ещё 19% указали, что пока не определились с выбором, а 10% не планируют голосовать во втором туре выборов.

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