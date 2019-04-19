В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины
По словам Геращенко, Порошенко является «самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины».
«Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины», — заявил Геращенко.
Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала очередной опрос, согласно которому, 52% всех респондентов заявили о намерении проголосовать за Владимира Зеленского, 19% — за Петра Порошенко, ещё 19% указали, что пока не определились с выбором, а 10% не планируют голосовать во втором туре выборов.