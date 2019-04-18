В Госдуме поддержали слова президента Эстонии об отношениях с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что она надеется на «новое дыхание» в отношениях с Россией.

«Очень отрадно, что президент сделала такое заявление, если это, конечно, не дежурная вежливость. Однако, к сожалению, после знакомства с эстонским законодательством у меня создалось впечатление, что президент немногое там решает в силу своих полномочий», — считает депутат.

Затулин также выразил надежду на то, что «Кальюлайд представляет собой новое поколение эстонских политиков».

«Вопрос лишь в том, насколько оно готов преодолеть инерцию, набранную в девяностые годы эстонским государством и в том, насколько президент готова свернуть с этого ущербного для страны пути конфронтации с Россией», — заключил он.

Ранее Кальюлайд заявила, что рассчитывает на открытие «нового дыхания» в отношениях с Россией.

Президент Эстонии указала, что её пребывание в Москве является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом.