Мэр Львова призвал Зеленского и Порошенко отменить дебаты на стадионе

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Мэр Львова Андрей Садовой призвал кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко отменить дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве и перенести их в студию телеканала.
Мэр Львова призвал Зеленского и Порошенко отменить дебаты на стадионе
  • Reuters

Соответствующее обращение опубликовано на странице политика в Facebook.

«Обращаюсь к вам (с просьбой. — RT) привести тему дебатов к здравому смыслу и спокойно обменяться аргументами и вопросами в студии», — сказал Садовой.

Он также выразил надежду, что «в штабах кандидатов найдутся те, у кого чувство ответственности перевесит бессмысленный авантюризм».

Как ожидается, предвыборные дебаты состоятся на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.

МВД Украины прогнозирует, что дебаты посетят около 60 тыс. человек.

Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с Inforeactor оценил происходящее на Украине.

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