Мэр Львова призвал Зеленского и Порошенко отменить дебаты на стадионе
- Reuters
Соответствующее обращение опубликовано на странице политика в Facebook.
«Обращаюсь к вам (с просьбой. — RT) привести тему дебатов к здравому смыслу и спокойно обменяться аргументами и вопросами в студии», — сказал Садовой.
Он также выразил надежду, что «в штабах кандидатов найдутся те, у кого чувство ответственности перевесит бессмысленный авантюризм».
Как ожидается, предвыборные дебаты состоятся на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
МВД Украины прогнозирует, что дебаты посетят около 60 тыс. человек.
Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с Inforeactor оценил происходящее на Украине.