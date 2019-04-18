Савченко рассказала, за кого будет голосовать во втором туре

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, за кого планирует голосовать во втором туре.
Савченко рассказала, за кого будет голосовать во втором туре
  • РИА Новости

Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу «Наш».

«Сегодня мы выбираем из зла прошлого и надежды на будущее. Я выбираю «зелёную» кнопку», — сказала она.

Отмечается, что зелёный является цветом избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Ночью 16 апреля стало известно об освобождении Савченко из-под стражи в зале суда в Броварском районе Украины из-за истечения срока действия меры пресечения.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал освобождение Савченко.

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