Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, за кого планирует голосовать во втором туре.

Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу «Наш».

«Сегодня мы выбираем из зла прошлого и надежды на будущее. Я выбираю «зелёную» кнопку», — сказала она.

Отмечается, что зелёный является цветом избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Ночью 16 апреля стало известно об освобождении Савченко из-под стражи в зале суда в Броварском районе Украины из-за истечения срока действия меры пресечения.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал освобождение Савченко.