Зеленский предложил отдать резиденции президента детям

Кандидат на пост президента Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что не видит в резиденциях главы государства никакого смысла. Об этом он рассказал в беседе с «РБК-Украина».

«Мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь старые резиденции больших королей. Что это сейчас? Это всё для экскурсий... Ребята, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется», — сказал он.

Зеленский также отметил, что не собирается перекрывать дороги для президентского кортежа в случае победы на выборах.

«Дороги не будут перекрывать. Я буду точно стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги», — добавил шоумен.

Также он добавил, что хотел бы летать на рейсовых самолётах в случае его избрания главой государства, а президентские борта, по его мнению, следует продать.

Ранее Зеленский в ходе интервью «РБК-Украина» высказался против легализации оружия на Украине.

Также он заявил, что считает неоправданным шагом запрет в стране российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».