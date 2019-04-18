Зеленский предложил отдать резиденции президента детям
- РИА Новости
«Мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь старые резиденции больших королей. Что это сейчас? Это всё для экскурсий... Ребята, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется», — сказал он.
Зеленский также отметил, что не собирается перекрывать дороги для президентского кортежа в случае победы на выборах.
«Дороги не будут перекрывать. Я буду точно стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дороги», — добавил шоумен.
Также он добавил, что хотел бы летать на рейсовых самолётах в случае его избрания главой государства, а президентские борта, по его мнению, следует продать.
Ранее Зеленский в ходе интервью «РБК-Украина» высказался против легализации оружия на Украине.
Также он заявил, что считает неоправданным шагом запрет в стране российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».