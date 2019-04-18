Зеленский высказался против легализации оружия на Украине

Кандидат на пост президента Украины шоумен Владимир Зеленский выступил против легализации огнестрельного оружия в стране. Об этом он заявил в беседе с «РБК-Украина».

«Я против легализации оружия. Легализация оружия сегодня на Украине, в стране, где идёт война, — это неправильно, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько оружия (уже есть в стране. — RT)», — пояснил Зеленский.

В ноябре 2018 года депутат Верховной рады Татьяна Черновол выступила против легализации оружия в стране из-за алкоголизма украинцев.

В частности, она указала на то, что в рядах ВСУ, воюющих на Донбассе, много небоевых потерь именно из-за того, что люди с оружием в руках «там страдают алкоголизмом».