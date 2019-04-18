Зеленский оценил запрет российских соцсетей на Украине

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский считает неоправданным шагом запрет в стране российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом он заявил в беседе с «РБК-Украина».

«И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это знаете прекрасно. Украинцы обходят. Я этим не пользуюсь. Честно говоря, и до этого не пользовался», — пояснил он.

Зеленский отметил, что, прежде чем запрещать в стране российские соцсети, власти должны были предложить гражданам альтернативу.

«Ты дай людям платформу — вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение — и «хлопни» те», — добавил шоумен.

Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не считает запрет в стране российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» нарушением свободы слова.