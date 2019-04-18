Штаб Зеленского опроверг сотрудничество с американскими лоббистами

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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не привлекала лоббистские компании или агентства к организации визита представителя в США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице команды кандидата в Facebook.
Штаб Зеленского опроверг сотрудничество с американскими лоббистами
  • © Reuters

«Команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США», — отмечается в сообщении.

В штабе кандидата также отметили, что у них нет контракта с компанией Signal Group.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский якобы нанял американских лоббистов из Signal Group Consulting для улучшения собственного имиджа.

Опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал отрыв Зеленского от действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.

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