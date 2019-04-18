В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе и села Пришиб», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, автоматических станковых гранатомётов и стрелкового оружия.

Ранее один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал кандидатов на пост главы государства Петра Порошенко и Владимира Зеленского в ходе дебатов 19 апреля представить план по урегулированию конфликта на территории Донбасса.