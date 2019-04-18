Бойко отметил усилия Белоруссии по стабилизации ситуации в Донбассе

Один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала NewsOne заявил, что жители Украины должны быть благодарны Белоруссии за усилия по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мы (украинцы. — RT) должны быть благодарны Белоруссии, во-первых, за то, что она предоставила нам площадку, и, во-вторых, президент Белоруссии максимально способствует урегулированию (конфликта на востоке Украины. — RT) и делает всё возможное, чтобы это состоялось», — цитирует РИА Новости Бойко.

Он также полагает, что «абсолютно глупо» не использовать предложение белорусских властей об усилении роли в урегулировании конфликта.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова усилить свою роль в урегулировании конфликта на Украине, если соответствующие договорённости будут достигнуты между Россией и Украиной на высшем уровне.