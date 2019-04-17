В Германии не подтвердили встречу в нормандском формате в июне
- Reuters
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«Я сейчас не могу дать чёткого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков», — приводит «Укринформ» слова Зайберта.
17 апреля президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
В конце марта Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.