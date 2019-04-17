Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате

Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.

«Мне об этом ничего не известно, с нами этого никто не обсуждал, в моём рабочем графике этого нет», — заявил Путин.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что созывать очередную встречу участников нормандского формата пока рано.

В конце марта Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.

Ранее Порошенко уже заявлял, что возобновит переговоры по Донбассу в нормандском формате после президентских выборов.