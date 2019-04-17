Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате

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Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате
  • РИА Новости

«Мне об этом ничего не известно, с нами этого никто не обсуждал, в моём рабочем графике этого нет», — заявил Путин.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что созывать очередную встречу участников нормандского формата пока рано.

В конце марта Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины. 

Ранее Порошенко уже заявлял, что возобновит переговоры по Донбассу в нормандском формате после президентских выборов. 

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