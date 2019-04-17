Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате
- РИА Новости
«Мне об этом ничего не известно, с нами этого никто не обсуждал, в моём рабочем графике этого нет», — заявил Путин.
Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что созывать очередную встречу участников нормандского формата пока рано.
В конце марта Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Ранее Порошенко уже заявлял, что возобновит переговоры по Донбассу в нормандском формате после президентских выборов.