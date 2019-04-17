Штаб Зеленского призвал украинцев побить рекорд по числу селфи в день выборов

Короткая ссылка
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объявил о конкурсе на установление мирового рекорда по числу селфи на фоне избирательных участков в рамках второго тура выборов главы государства.
Штаб Зеленского призвал украинцев побить рекорд по числу селфи в день выборов
  • ©Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«21 апреля приди и отдай голос, сделай селфи на фоне избирательного участка, загрузи его в онлайн-карты», — говорится в сообщении на странице команды Зеленского в социальной сети Facebook.

В штабе подчеркнули, что фото стоит делать на фоне здания избирательного участка, а не в кабинках для голосования.

Ранее в команде Владимира Зеленского предложили украинцам пройти тест и вспомнить все обещания действующего лидера Петра Порошенко.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить