Штаб Зеленского призвал украинцев побить рекорд по числу селфи в день выборов

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объявил о конкурсе на установление мирового рекорда по числу селфи на фоне избирательных участков в рамках второго тура выборов главы государства.

«21 апреля приди и отдай голос, сделай селфи на фоне избирательного участка, загрузи его в онлайн-карты», — говорится в сообщении на странице команды Зеленского в социальной сети Facebook.

В штабе подчеркнули, что фото стоит делать на фоне здания избирательного участка, а не в кабинках для голосования.

Ранее в команде Владимира Зеленского предложили украинцам пройти тест и вспомнить все обещания действующего лидера Петра Порошенко.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.