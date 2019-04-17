Штаб Зеленского призвал украинцев побить рекорд по числу селфи в день выборов
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«21 апреля приди и отдай голос, сделай селфи на фоне избирательного участка, загрузи его в онлайн-карты», — говорится в сообщении на странице команды Зеленского в социальной сети Facebook.
В штабе подчеркнули, что фото стоит делать на фоне здания избирательного участка, а не в кабинках для голосования.
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