Штаб Зеленского предложил тест про Порошенко

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Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил украинским гражданам пройти тест про действующего главу государства Петра Порошенко.
Штаб Зеленского предложил тест про Порошенко
  • РИА Новости

«За неделю до второго тура выборов можно извиняться перед народом за абсолютно всё; клясться, что всё точно понял; говорить, что изменишься, и тому подобное. И мы с вами все помним эти пять лет! А те, кто забыл и хочет себе напомнить все обещания и схемы, пройдите тест «Насколько хорошо вы знаете действующего «гаранта»?» — приводят «Известия» сообщение штаба.

Украинцам предлагается ответить на 14 вопросов, в частности, о доходах Порошенко, вооружённом конфликте в Донбассе, фабрике Roshen и так далее.

Ранее Порошенко заявил, что не намерен унижать или обижать Зеленского

Также сообщалось, что Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского.

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