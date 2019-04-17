Штаб Зеленского предложил тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил украинским гражданам пройти тест про действующего главу государства Петра Порошенко.

«За неделю до второго тура выборов можно извиняться перед народом за абсолютно всё; клясться, что всё точно понял; говорить, что изменишься, и тому подобное. И мы с вами все помним эти пять лет! А те, кто забыл и хочет себе напомнить все обещания и схемы, пройдите тест «Насколько хорошо вы знаете действующего «гаранта»?» — приводят «Известия» сообщение штаба.

Украинцам предлагается ответить на 14 вопросов, в частности, о доходах Порошенко, вооружённом конфликте в Донбассе, фабрике Roshen и так далее.

Ранее Порошенко заявил, что не намерен унижать или обижать Зеленского.

Также сообщалось, что Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского.