Путин отметил роль военной базы России в Таджикистане для мира в регионе
- РИА Новости
«С обеих сторон была отмечена важная роль, которую играет 201-я российская военная база в поддержании мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», — заявил российский лидер.
Путин рассказал, что в ходе визита его коллеги из Таджикистана в Москву сторонам удалось обсудить проблемы безопасности в регионе на фоне возможных вызовов с территории Афганистана.
Президенты двух государств договорились углублять взаимодействие в оборонном и военно-техническом секторах, а также в вопросах антитеррористического и антинаркотического контроля.
Ранее Путин отметил, что отношения России и Таджикистана развиваются в духе стратегического партнёрства.