Путин отметил роль военной базы России в Таджикистане для мира в регионе

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил роль 201-й российской военной базы в республике в обеспечении стабильности в Центральной Азии.

«С обеих сторон была отмечена важная роль, которую играет 201-я российская военная база в поддержании мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», — заявил российский лидер.

Путин рассказал, что в ходе визита его коллеги из Таджикистана в Москву сторонам удалось обсудить проблемы безопасности в регионе на фоне возможных вызовов с территории Афганистана.

Президенты двух государств договорились углублять взаимодействие в оборонном и военно-техническом секторах, а также в вопросах антитеррористического и антинаркотического контроля.

Ранее Путин отметил, что отношения России и Таджикистана развиваются в духе стратегического партнёрства.