В Госдуме оценили заявление главы «Нафтогаза» о возможности газового кризиса

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Россия может устроить очередной газовый кризис, так как это «в её стиле» .
В Госдуме оценили заявление главы «Нафтогаза» о возможности газового кризиса
  • ©duma.gov.ru

«В стиле Украины воровать газ и стенать на «грабительские цены», а в стиле России — прекратить подачу газа там, где его воруют. В стиле Украины кричать на весь мир о своей уникальности и преимуществах газотранспортной системы, а в стиле России — строить альтернативные пути подачи газа. И ещё: в стиле России соблюдать каждую запятую подписанного контракта, а в стиле Украины — совсем наоборот», — отметил Бальбек.

По словам парламентария, «слёзы обиды, которые льёт официальный Киев», не от злости на Москву, а от «осознания своей никчёмности как исполнителя заключённых контрактов».

Ранее на Украине заявили, что Россия может устроить очередной газовый кризис.

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