На Украине оценили доход от отсрочки завершения «Северного потока — 2»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал в интервью ТСН.ua ситуацию со строительством Россией газопровода «Северный поток — 2».

«Проект «Северный поток — 2» подавался на альтернативный вариант маршрута вокруг Дании. И по этому варианту они согласия не получили... Новый маршрут — это новое изучение, в частности, экологии, согласование с другими странами, это целый новый процесс», — заявил Коболев.

Он назвал ситуацию серьёзной проблемой для «Газпрома» с точки зрения времени и затрат на проект.

«Любые отсрочки дают нам больше возможностей вести переговоры и сохраняют на более длительный срок транзит по территории Украины. Для Украины каждый месяц отсрочки этого проекта — это дополнительные $200—250 млн дохода», — отметил глава «Нафтогаза».

Ранее компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG заявила, что Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.