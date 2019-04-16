Саакашвили просит Зеленского назначить «цербера демократии» на Украине

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили записал видеообращение к Владимиру Зеленскому с советами шоумену в случае его победы на выборах президента Украины. Запись опубликована на YouTube.
Саакашвили просит Зеленского назначить «цербера демократии» на Украине
  • Reuters

«Я уверен, что время Петра Порошенко прошло и вы будущий президент Украины… Я позволю себе дать маленький совет на действия сразу после инаугурации президента», — сказал он.

По его словам, люди, которым Зеленский «нанесёт поражение на этих выборах», — это мафия.

«Это мафия, которая пустила щупальца во все сферы жизни на Украине. И там они вам не дадут спуску, у вас нет времени. Вам надо действовать быстро, потому что они тоже будут действовать против вас. Порошенко уже распространяет слухи, что независимо от исхода выборов в течение нескольких месяцев они вернутся обратно, у них будет большинство в парламенте, у них будет своё правительство, а потом они уберут и вас», — добавил он.

Саакашвили призвал Зеленского «срочно менять» генерального прокурора и назначить «цербера демократии», который будет пользоваться доверием народа и сразу возьмётся за уголовные дела.

«Против многих из этих деятелей и так уже есть уголовные дела в НАБУ и других органах. Просто их надо систематизировать и сейчас пустить в ход… Без преодоления сопротивления этой старой системе, без того, чтобы убрать Порошенко и его клан из украинской политики, без того, чтобы нейтрализовать влияние проворовавшихся обсоветов, горсоветов, местных царьков, вам не удастся сдвинуть страну с мёртвой точки и направить её в правильное русло», — отметил экс-губернатор.

Как подчеркнул политик, Порошенко и его «мафиозный клан» не должны ни в какой форме остаться в украинской политике.

Ранее проведённый опрос показал, что Зеленского на выборах готовы поддержать 72,2% респондентов, президента Украины Петра Порошенко — 25,4%. 

31 марта Саакашвили назвал Зеленского «следующим президентом Украины». 

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