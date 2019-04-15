В ЦИК Украины заявили о нехватке членов комиссий в ряде областей

На выборах президента Украины не хватает членов комиссий более чем в 30 округах. Об этом заявили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

РИА Новости

Как передаёт УНН, 15 апреля является последним днём формирования участковых комиссий. Указывается, что окружные комиссии столкнулись с нехваткой кандидатов в состав комиссий. Нет возможности укомплектовать состав в ряде округов, в том числе в Днепропетровской, Закарпатской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Ранее ЦИК выпустила официальное постановление, которым утверждается, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Центризбирком также объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. Так, общее число зарегистрированных избирателей составило 30 047 302, в голосовании приняли участие 18 893 864 человека.