В Совфеде прокомментировали процесс президентских выборов на Украине

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в разговоре с RT ход президентских выборов на Украине.

«Политическая турбулентность на Украине будет нарастать. Народ требует кардинального обновления политических элит», — считает сенатор.

По её словам, предстоящие осенью 2019 года парламентские выборы в Верховную раду только усугубляют политическую ситуацию в стране ожидаемым ростом популизма в политике и крайне правых заявлений, далёких от реального решения социально-экономических проблем граждан.

Ковитиди отметила, что на Украине нарастают «жёсткие электоральные различия».

«Никто не мешал ранее Петру Порошенко при существенной финансовой помощи извне реально обеспечить, а не обещать сегодня рост зарплат, увеличение пенсий и пособий, при этом не прикрывать смехотворно свои управленческие промахи «российской угрозой». Масштабные межгалактические планы Зеленского, включающие сомнительный переход на собственные энергоресурсы, более того, развитие Украины как энергоэкспортёра на европейском рынке, вызывают обоснованные улыбки специалистов. Политики ожидаемо озвучивают то, что, по их мнению, хочет услышать избиратель, включая создание «экономического паспорта украинца», при этом не имея реальных механизмов исполнения обещанного», — сказала она.

Ковитиди также отметила, что «не от хорошей жизни украинский избиратель оказывает электоральное предпочтение комику Зеленскому».

«Его основной избирательный успех — сформировавшаяся на Украине критичная масса протестного электората, разочаровавшаяся в десятилетиями коррумпированной государственной власти. Народ устал и не задумывается о последствиях своего политического выбора, в частности, о том, к чему приведёт Украину очередной политсрок Порошенко и обладает ли Зеленский необходимым потенциалом знаний и навыков, необходимых для управления целым государством. Народ Украины устало улыбается и комментирует проходящие выборы тем, что хуже, чем есть сегодня, на Украине уже не будет», — заключила сенатор.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что шоумен ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.