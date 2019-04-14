В Госдуме оценили слова Порошенко о присутствии российских наблюдателей на выборах

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что возможность присутствия российских наблюдателей на выборах главы государства является «сумасшествием».

«Сегодняшнее заявление Порошенко говорит том, что он снова проявляет всю свою агрессивную риторику в адрес России и видит в ней того врага, который не дал ему пойти на второй президентский срок. Порошенко понимает, что проигрывает Зеленскому по всем фронтам. Так что эти последние дни будут насыщены компроматом и сомнительными заявлениями», — отметил депутат.

По словам Водолацкого, тот факт, что Порошенко прибыл на стадион в Киеве и проводит одиночные дебаты, «говорит о его неуравновешенности».

«Зеленский пригласил его 19 апреля, а Порошенко и его политтехнологи решили всё переиграть. Президентская кампания на Украине переходит в крайне грязный формат», — заключил он.

Ранее Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве заявил, что считает «сумасшествием» возможность присутствия российских наблюдателей на выборах президента Украины.