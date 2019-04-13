Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военкомата, однако воинскую службу не проходил, об этом свидетельствует ответ украинского Минобороны депутатам Рады.

Reuters

Документ опубликовал в Facebook советник украинского лидера Юрий Бирюков. «Годен к прохождению военной службы. Военную службу в ВС Украины не проходил. Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.А. отправлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015», — говорится в ответе Минобороны. Ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.