Бывший президент Украины высказался о дебатах Зеленского и Порошенко
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его мнению, если дебаты всё же состоятся, то людям будет интереснее выслушать Зеленского, нежели Порошенко.
«Во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, потому что о работе действующего главы государства Петра Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет», — сказал он.
Ранее директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что к охране дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» планируется привлечь «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».