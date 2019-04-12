Бывший президент Украины высказался о дебатах Зеленского и Порошенко

Бывший украинский лидер Леонид Кучма высказал своё мнение по поводу возможных дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его мнению, если дебаты всё же состоятся, то людям будет интереснее выслушать Зеленского, нежели Порошенко.

«Во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, потому что о работе действующего главы государства Петра Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет», — сказал он.

Ранее директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко заявил, что к охране дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» планируется привлечь «беспрецедентное число сотрудников правоохранительных органов».