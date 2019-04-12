Экс-депутат Рады оценил словесную перепалку Зеленского и Порошенко
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«Как политик считаю, что президенту стыдно так себя вести», — заявил он.
Как напомнил Журавко, Порошенко сам согласился на дебаты с Зеленским в прямом эфире.
Кроме того, бывший депутат Рады считает, что на данный момент на Украине отсутствует лидер, который бы объединил страну и показал всему миру готовность найти принципиальные решения по выходу из кризиса.
Порошенко, находясь в студии «1+1», пригласил Зеленского приехать на дебаты в течение 40 минут.
Тот, в свою очередь, вышел на связь по телефону и сказал, что Порошенко в курсе его отъезда в Париж.
В феврале экс-советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил обещание Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов на пост главы государства.