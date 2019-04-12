Экс-депутат Рады оценил словесную перепалку Зеленского и Порошенко

Короткая ссылка
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил словесную перепалку кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1».
Экс-депутат Рады оценил словесную перепалку Зеленского и Порошенко
  • © Reuters / AFP

«Как политик считаю, что президенту стыдно так себя вести», — заявил он.

Как напомнил Журавко, Порошенко сам согласился на дебаты с Зеленским в прямом эфире.

Кроме того, бывший депутат Рады считает, что на данный момент на Украине отсутствует лидер, который бы объединил страну и показал всему миру готовность найти принципиальные решения по выходу из кризиса.

Порошенко, находясь в студии «1+1», пригласил Зеленского приехать на дебаты в течение 40 минут. 

Тот, в свою очередь, вышел на связь по телефону и сказал, что Порошенко в курсе его отъезда в Париж.

В феврале экс-советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил обещание Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов на пост главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить