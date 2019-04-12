Экс-депутат Рады оценил словесную перепалку Зеленского и Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил словесную перепалку кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в эфире украинского телеканала «1+1».

«Как политик считаю, что президенту стыдно так себя вести», — заявил он.

Как напомнил Журавко, Порошенко сам согласился на дебаты с Зеленским в прямом эфире.

Кроме того, бывший депутат Рады считает, что на данный момент на Украине отсутствует лидер, который бы объединил страну и показал всему миру готовность найти принципиальные решения по выходу из кризиса.

Порошенко, находясь в студии «1+1», пригласил Зеленского приехать на дебаты в течение 40 минут.

Тот, в свою очередь, вышел на связь по телефону и сказал, что Порошенко в курсе его отъезда в Париж.

В феврале экс-советник президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил обещание Зеленского посадить в тюрьму одного из кандидатов на пост главы государства.